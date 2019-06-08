Датские социалисты выдвигают новому правительству свои требования

Копенгаген, , 13:00 — REGNUM 7 июня в первый день переговоров по формированию нового датского правительства глава датских социалистов Пиа Ольсен Дюр озвучила ряд требований для нового руководства страны. Так, партия заявляет о необходимости увеличения нагрузки для работников различных социальных учреждений, включая детские сады, школы и психиатрические клиники. Помимо этого, социалисты выступают за отмену потолка максимально возможной финансовой помощи от государства конкретному гражданину — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Датская социалистическая партия сумела удвоит свое количество мандатов в Фолькетинге (до 14) и поэтому, наряду с социал-демократами, занимает ключевое положение в «красном блоке». Представители социалистов, однако, не требуют, чтобы их партия была представлена в самом правительстве.