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Датские социалисты выдвигают новому правительству свои требования

Политика

Представители датской социалистической партии на переговорах по формированию нового правительства Дании выдвинули свои требования относительно нового политического курса

Копенгаген, 8 июня 2019, 13:00 — REGNUM  7 июня в первый день переговоров по формированию нового датского правительства глава датских социалистов Пиа Ольсен Дюр озвучила ряд требований для нового руководства страны. Так, партия заявляет о необходимости увеличения нагрузки для работников различных социальных учреждений, включая детские сады, школы и психиатрические клиники. Помимо этого, социалисты выступают за отмену потолка максимально возможной финансовой помощи от государства конкретному гражданину — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Датская социалистическая партия сумела удвоит свое количество мандатов в Фолькетинге (до 14) и поэтому, наряду с социал-демократами, занимает ключевое положение в «красном блоке». Представители социалистов, однако, не требуют, чтобы их партия была представлена в самом правительстве.

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Зарубежная хроника
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