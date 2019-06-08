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Датские СМИ об итогах выборов: самый «красный» парламент за полвека

Политика

Партии «красного блока» показали лучший результат за последние полвека

Копенгаген, 8 июня 2019, 12:24 — REGNUM  По итогам парламентских выборов в Дании 2019 года, датские СМИ обратили внимание на тот факт, что новый Фолькетинг будет самым «красным» за последние полвека. В совокупности партии «красного блока» (то есть партии левого толка: Социал-демократы, «Радикалы», социалисты, партии «Единого списка» и партия «Alternativet») завоевали 96 мандатов — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Профессор Копенгагенского университета Каспер Мёллер Хансен в интервью агентству «DR» заявил: «Итоги прошедших выборов в Фолькетинг не могут не привлечь особого внимания: 50 лет назад «красные» сумели добиться похожего результата и получить 114 мандатов, в то время как на протяжении второй половины 20 века и начала 21-го наш Фолькетинг был в основном «синим».

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Зарубежная хроника
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