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В Дании все же приступили к формированию нового правительства

Политика

Председатель датской Социал-демократической партии Метте Фредериксен начала процесс формирования нового правительства Дании

Копенгаген, 8 июня 2019, 11:49 — REGNUM  7 июня глава датских социал-демократов Метте Фредериксен, который является лидером крупнейшей партии в Дании, инициировала процесс формирования нового правительства (так называемые «переговоры») после аудиенции у королевы Маргреты II. По мнению большинства аналитиков, председателю социал-демократов предстоят длительные и сложные переговоры с партиями «Единого списка», с датской Социалистической партией и «Радикалами», поскольку представители всех трех партий уже озвучили ряд своих требований новому правительству — об этом сообщает датское информационное агентство «Altinget» («Альтинг»).

Несмотря на победу «красного блока» на выборах в датский Фолькетинг 2019 года, Метте Фредериксен предстоит убедить представителей «Единого списка», социалистов и «Радикалов» поддержать создание нового правительства во главе с социал-демократами. Главе переговоров также необходимо будет заручится поддержкой этих партий в Фолькетинге.

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Зарубежная хроника
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