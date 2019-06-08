В Дании все же приступили к формированию нового правительства

Копенгаген, , 11:49 — REGNUM 7 июня глава датских социал-демократов Метте Фредериксен, который является лидером крупнейшей партии в Дании, инициировала процесс формирования нового правительства (так называемые «переговоры») после аудиенции у королевы Маргреты II. По мнению большинства аналитиков, председателю социал-демократов предстоят длительные и сложные переговоры с партиями «Единого списка», с датской Социалистической партией и «Радикалами», поскольку представители всех трех партий уже озвучили ряд своих требований новому правительству — об этом сообщает датское информационное агентство «Altinget» («Альтинг»).

Несмотря на победу «красного блока» на выборах в датский Фолькетинг 2019 года, Метте Фредериксен предстоит убедить представителей «Единого списка», социалистов и «Радикалов» поддержать создание нового правительства во главе с социал-демократами. Главе переговоров также необходимо будет заручится поддержкой этих партий в Фолькетинге.