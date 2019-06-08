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Единственный китайский банк, работающий с Ираном, возобновит свою работу

Политика

Банк «Kunlun” возобновит банковские операции с Ираном к концу 2019 года

Тегеран, 8 июня 2019, 13:03 — REGNUM  Вице-председатель палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Ирана Педрам Солтани объявил о том, что китайский банк «Kunlun» возобновляет работу с Ираном. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

Педрам Солтани заявил, что банк «Kunlun» возобновит банковские операции с Ираном к концу 2019 года. Все операции будут проводится при помощи китайской национальной валюты — юаня с соблюдением санкций США в отношении физических и юридических лиц, транспортных компаний и других банков ИРИ. Он также отметил, что на текущий момент «Kunlun» является единственным частным китайским банком, работающим с Ираном.

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Зарубежная хроника
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