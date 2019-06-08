Эксперт США: подход Трампа к «ядерной сделке» — стратегическая ошибка

Тегеран, , 11:52 — REGNUM Экс-министр энергетики США Эрнест Мониз, который на данный момент является директором некоммерческой организации «Энергия будущего» заявил, что президент Дональд Трамп допустил стратегическую ошибку, ужесточив антииранскую риторику, потому что это может привести к полному невыполнению ИРИ соглашения 2015 года. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

Эрнест Мониз, занимавший пост министра энергетики с 2013 по 2017 год, выразил уверенность в том, что Иран по-прежнему выполняет СВПД, однако, по его мнению, ситуация может поменяться в течение месяца. Если Исламская республика покинет «ядерную сделку», то США больше не смогут контролировать иранский ядерный потенциал.

Эксперт отметил, что добиться подписания определенных аспектов СВПД было очень трудно, ведь соглашение серьезно ограничило ядерную деятельность Ирана на 15 лет и ввело уникальный режим проверки. Потеряв «ядерную сделку» США потеряют важнейший инструмент контроля за ядерной программой ИРИ.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора и возобновил санкции в отношении ИРИ. В мае 2019 года Иран приостановил часть своих обязательств по соглашению.