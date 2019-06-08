Глава МИД Германии посетит Иран, чтобы сохранить «ядерную сделку»

Тегеран, , 12:26 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил о том, что посетит Иран на следующей неделе. Германский политик направляется в Иран для того, чтобы «спасти ядерную сделку», сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

По сообщению информационного агентства, этот визит главы германского МИД станет первым за последние 2,5 года. Планируется, что он проведет переговоры в Тегеране с министром иностранных ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которых обсудит с иранским коллегой план сохранения «ядерной сделки». Помимо Ирана он также планирует посетить еще несколько ближневосточных стран, в числе которых Иордания и ОАЭ.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора и возобновил санкции в отношении ИРИ. В мае 2019 года Иран приостановил часть своих обязательств по соглашению.