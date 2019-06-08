Суббота, 8 Июня 2019 года
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Иран обвинил израильский Моссад в фальсификациях информации

Политика

После атаки на морские суда в ОАЭ Иран заранее предупреждал, что со стороны США и Израиля последуют сфабрикованные заявления

Тегеран, 8 июня 2019, 11:45 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter обвинил израильскую разведку Моссад в фальсификации информации, связанной с причастностью Ирана к атакам на морские суда ОАЭ в порту эль-Фуджайра, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам министра, Моссад разыгрывает антииранский сценарий, написанный «командой лжецов Б» в составе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, а также наследных принцев Саудовской Аравии и ОАЭ. Мохаммад Джавад Зариф сравнил «команду Б» со лживым пастухом, который кричал «волки, волки!». Министр напомнил, что Иран заранее предупреждал, что со стороны США и Израиля последуют подобные сфабрикованные заявления.

Раннее израильские СМИ сообщили о том, что Моссад провел сбор информации на месте атак в порту эль-Фуджайра и выявил причастность Ирана к происшествию.

12 мая в территориальных водах ОАЭ произошла атака на 4 морских торговых судна. На следующий день Джон Болтон заявил, что диверсия в ОАЭ — дело рук Ирана и его сателлитов.

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Зарубежная хроника
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