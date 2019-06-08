В Косово выступили против создания западно-балканского союза

Приштина, , 11:34 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Энвер Ходжай отреагировал на публикацию в венской ежедневной газете «Die Presse» статьи, где рассматривался вариант образования балканского союза в качестве альтернативы коллективному вступлению стран региона в ЕС. В статье предлагалось, что в течение ближайших десяти лет страны региона должны объединиться в интеграционную группировку, построенную по образцу ЕС — с общими границами, единым рынком, на котором будут функционировать четыре свободы, единой энергетической политикой и т.д.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Ходжай заявил, что подобная идея сводит на ноль инвестиции, вложенные ЕС в Западные Балканы для того, чтобы сделать возможным будущее вступление стран региона в европейскую семью.

Ходжай подчеркнул, что расширение ЕС и вхождение в него молодых государств Западных Балкан является единственным возможным путем развития для региона, и подчеркнул категорическое неприятие Косово идеи о создании Союза на Западных Балканах — «Новой Югославии».