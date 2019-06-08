Суббота, 8 Июня 2019 года
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Бундестаг ФРГ раскололся по вопросу о начале переговоров ЕС с Македонией

Политика

Единства по этому вопросу нет и в правительстве

Скопье, 8 июня 2019, 11:44 — REGNUM  В ходе заседания парламента депутаты Бундестага ФРГ рассмотрели и одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, однако после парламентарии вступили в открытый конфликт по поводу возможного начала переговоров о вступлении этой страны в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», напряженность в зале заседаний усилилась, когда депутат от партии Зелёных Юрген Триттин заявил, что внутри правительства существует раскол по вопросу о начале переговоров с Македонией. По словам Триттина, канцлер ФРГ Ангела Меркель против начала переговоров о вступлении Северной Македонии, в то время как глава МИД Германии Хайко Маас, член правительства от социал-демократической партии, является активным сторонником расширения ЕС.

В ходе заседания депутат от ХДС (Христианско-демократического союза Германии) Кристиан Шмит заявил, что Западные Балканы входят в зону стратегических интересов ФРГ, а потому переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС должны начаться как можно скорее.

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Зарубежная хроника
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