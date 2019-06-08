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Президент Бразилии Болсонару: «Аргентина может стать второй Венесуэлой»

Политика

По его мнению, это произойдёт, если к власти вернётся Кристина Киршнер

Буэнос-Айрес, 8 июня 2019, 11:35 — REGNUM  Вскоре после окончания визита в Буэнос-Айрес президент Бразилии Жаир Болсонару выразил обеспокоенность возможным возвращением к власти в Аргентине Кристины Киршнер после выборов, которые пройдут в октябре. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

Болсонару высказал надежду, что аргентинцы не пойдут на поводу у левых популистов и не допустят ситуации в своей стране, аналогичной той, что наблюдается в Венесуэле.

«Я бы хотел, чтобы народ проголосовал, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями, и чтобы он оставил в стороне популизм», — порекомендовал аргентинцам Болсонару. «У нас есть яркий пример — Венесуэла. После того как дойдёт до ситуации, как в Венесуэле, будет очень сложно привести страну в нормальное состояние», — добавил он.

Бывшая президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер (2007−2015) баллотируется на следующих выборах в качестве вице-президента в паре с Альберто Фернандесом от коалиции «Гражданское единство».

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Зарубежная хроника
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