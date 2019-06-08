Зеленский не смог установить контроль над украинскими военными — Пушилин

Киев, , 09:22 — REGNUM Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому не удается установить контроль на украинскими оккупационными силами в Донбассе. Об этом заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Пушилина, с момента прихода Зеленского к власти на Украине ему так и не удалось установить контроль над украинскими военными.

«Почему сейчас Зеленский не дает приказ на прекращение огня? По моему мнению, потому что у него слабый авторитет среди украинских боевиков, поэтому в этом плане он мало на что влияет», — сказал Пушилин.

Эта ситуация заставляет Зеленского оправдываться и сочинять небылицы. В частности, Зеленский недавно заявлял, что якобы это Россия потеряла контроль «над вооруженными подразделениями» в Донбассе.

«Это бессильная попытка оправдать преступления как раз вооруженных формирований Украины. Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского», — подчеркнул Пушилин.