Суббота, 8 Июня 2019 года
09:57:22 МСК

Премьер Пакистана написал письмо Нарендре Моди и предложил переговоры

Политика

Индийская сторона пока не ответила

Премьер Пакистана написал письмо Нарендре Моди и предложил переговоры
Jawad Zakariya
Имран Хан

Исламабад, 8 июня 2019, 09:01 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан написал письмо премьер-министру Индии Нарендре Моди, в котором выразил готовность начать переговоры по всему комплексу отношений между двумя странами, в том числе о принадлежности спорного региона Кашмир. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает телеканал Geo TV.

В своем письме Хан поздравляет Моди с вторичным вступлением в должность премьер-министра Индии и призывает его к сотрудничеству на благо всего региона. Хан подтверждает свою решимость урегулировать все накопившиеся проблемы между Индией и Пакистаном, в том числе начать обсуждение проблемы Кашмира.

Власти Индии пока никак не отреагировали на данное письмо.

Стоит отметить, что официальные представители индийских властей уже не раз говорили, что переговоры с Исламабадом могут быть начаты только после того, как Пакистан перестанет поддерживать террористические группировки, действующие на территории региона.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Индо-пакистанский конфликт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить