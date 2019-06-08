Замглавы правящей партии Венесуэлы встретился с Раулем Кастро на Кубе

Гавана, , 05:45 — REGNUM Заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо встретился с лидером кубинской коммунистической партии Раулем Кастро в ходе своего визита на Кубу, сообщает агентство Reuters.

В ходе своего визита Кабельо подчеркнул, что Кубе и Венесуэле необходимо сохранять единство, чтобы противостоять давление со стороны США и их союзников.

«Мы должны быть едины, потому что у нас очень сильный общий враг», — заявил он.

В свою очередь Рауль Кастро подтвердил намерения Кубы оказывать всестороннюю поддержку венесуэльскому народу и законно избранному правительству Боливарианской Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против Кубы, предусматривающий запрет туристических круизов на остров, а также запрет на экспорт автомобилей и самолетов. Уже 5 июня крупные туроператоры США прекратили круизы на Кубу из-за новых запретов Белого дома.

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