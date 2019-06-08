Суббота, 8 Июня 2019 года
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Венесуэла частично откроет границу с Колумбией

Политика

Откроется пограничный переход в штате Тачира

Каракас, 8 июня 2019, 04:59 — REGNUM  Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал частичной открытие границы с Колумбией, сообщает агентство Reuters.

По словам Мадуро, один из пограничных переходов в штате Тачира будет открыт 8 июня.

«Мы — люди мирные, которые твердо отстаивают свою независимость», — подчеркнул венесуэльский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Венесуэла закрыла границу с Колумбией, чтобы заблокировать поставки «гуманитарной помощи» проамериканским оппозиционерам. В марте власти Венесуэлы частично открыли пешеходное перечение границы с Колумбией для школьников, студентов и нуждающихся в медицинской помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла частично открыла границу с Колумбией

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Политический кризис в Венесуэле
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