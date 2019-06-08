Суббота, 8 Июня 2019 года
04:36:45 МСК

Вашингтон дал Анкаре ещё «время подумать»

Политика

Глава Пентагона грозит Турции

Вашингтон, 8 июня 2019, 04:36 — REGNUM  Срок до 31 июля дал Вашингтон Турции, чтобы она отказалась от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», сообщает Bloomberg.

Соответствующее обращение направил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан турецкому министру обороны Хулуси Акару. В случае, если Анкара будет продолжать упорствовать, её исключат из программы американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Напомним, 6 июня стало известно, что Пентагон решил прекратить обучать турецких пилотов на F-35, но не тех, что уже обучаются. По мнению военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна, у Вашингтона больше не осталось способов давления на Анкару по С-400.

Читайте подробнее: Последний способ надавить: о конфликте США и Турции из-за С-400

Читайте ранее в этом сюжете: США прекратят обучение турецких пилотов из-за решения Анкары по С-400

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Продажа Турции российского зенитного комплекса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить