«Сделаем вместе». Роскосмос предложил Китаю создать общую лунную базу

Санкт-Петербург, , 04:17 — REGNUM Создание совместной космической базы на Луне для изучения дальнего космоса предложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин китайским партнёрам на Петербургском международном экономическом форуме.

Как пояснил глава Роскосмоса, планируется развернуть систему мониторинга космического пространства в зоне с наименьшим количеством индустриальных шумов. Это нужно для исследования дальнего космоса «с перспективой выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности».

«Давайте сделаем вместе», — заявил Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что корпорация планирует связать российскую миссию «Луна-26» с «работами наших китайских друзей», имея в виду лунную программу Китая. Также он сказал, что корпорация считает перспективным заказывать в Китай чип-сеты для системы ГЛОНАСС.

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