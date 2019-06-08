Лось попал под колеса автомобиля в Подмосковье

Москва, , 03:31 — REGNUM Легковой автомобиль сбил лося на Дмитровском шоссе в Московской области, передает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что столкновение лося с автомобилем произошло на 101-м километре Дмитровского шоссе. В результате столкновения пострадала семейная пара. Пострадавшие от госпитализации отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта трое лосей погибли на железнодорожных путях в Карелии. Сообщается, что трупы животных были обнаружены на перегоне между станциям Маткаселька — Янисьярви Сортавальского района Карелии. Звери погибли в результате травм, полученных при столкновении с поездом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии поезд насмерть сбил лосиху с лосятами