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Премьер-министр Словакии заявил о вреде антироссийских санкций

Политика

Никакой выгоды Евросоюзу от санкций нет

Премьер-министр Словакии заявил о вреде антироссийских санкций
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Рикошет

Санкт-Петербург, 8 июня 2019, 02:31 — REGNUM  Антироссийские санкции «никому не помогают», в том числе и Евросоюзу, заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2019.

«Честно скажу, мы не считаем, что санкции кому-то помогают — не помогают и Европейскому Союзу, не помогают и Российской Федерации», — заявил он.

По его словам, торговый оборот между Россией и странами Евросоюза снизился за последние годы. Пеллегрини добавил, что Словакия предпочитает путь диалога, а не санкционного давления. По его мнению, Евросоюзу и России необходимо сесть за стол переговоров и решить вопросы без применения санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза и нормализовать отношения с Россией. По его словам, стороны должны пойти навстречу друг другу в этом вопросе.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

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