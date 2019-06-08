Зеленский сказал, что депутаты Рады продолжают прогуливать и «кнопкодавить»

Киев, 8 июня 2019, 01:33 — REGNUM Правильность решения распустить Верховную раду подтвердилась поведением депутатов, которые продолжают прогуливать и «кнопкодавить», заявил украинский президент Владимир Зеленский в своём обращении к членам парламента.
Украинский президент заявил, что у него не осталось сомнений насчёт правильности своего решения о роспуске Рады. Он «поблагодарил» депутатов, что они не вводят избирателей в заблуждение перед парламентскими выборами, а «остаются собой», «не пытаясь понравиться».
«Продолжаете прогуливать и «кнопкодавить», — сказал Зеленский.
Он добавил, что народные избранники «продолжают пробивать дно». И избиратели всё это видят.
Напомним, Рада распущена после инаугурации Зеленского: соответствующий указ нового украинского президента вступил в силу 23 мая 2019 г. 21 июля 2019 г. на Украине состоятся досрочные парламентские выборы.
Читайте ранее в этом сюжете: КСУ не сможет отменить указ Зеленского о роспуске Рады — эксперт