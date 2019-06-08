Суббота, 8 Июня 2019 года
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Си Цзиньпин едва не упал со сцены на ПМЭФ-2019

Политика

Глава КНР активно обменивался рукопожатиями с находящимися в зале

Си Цзиньпин едва не упал со сцены на ПМЭФ-2019
Иллюстрация: Фонд Росконгресс
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Санкт-Петербург, 8 июня 2019, 01:09 — REGNUM  Момент, когда председатель КНР Си Цзиньпин оступился и чуть не упал на сцене на Петербургском международном экономическом форуме, попал на видео.

Инцидент произошёл 7 июня после завершения пленарной сессии ПМЭФ, когда глава КНР активно обменивался рукопожатиями с находящимися в зале. Сохранить равновесие Си Цзиньпину помогли сотрудники охраны российского президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин заявил, что президент РФ Владимир Путин — его близкий друг.

Читайте подробнее: Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим близким другом

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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