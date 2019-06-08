Си Цзиньпин едва не упал со сцены на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, , 01:09 — REGNUM Момент, когда председатель КНР Си Цзиньпин оступился и чуть не упал на сцене на Петербургском международном экономическом форуме, попал на видео.

Инцидент произошёл 7 июня после завершения пленарной сессии ПМЭФ, когда глава КНР активно обменивался рукопожатиями с находящимися в зале. Сохранить равновесие Си Цзиньпину помогли сотрудники охраны российского президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин заявил, что президент РФ Владимир Путин — его близкий друг.

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