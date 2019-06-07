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Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии Великобритании

Политика

Мэй пока остается на посту премьер-министра Великобритании

Лондон, 7 июня 2019, 23:47 — REGNUM  Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии Великобритании, 7 июня передает агентство Associated Press.

Отставка Мэй обошлась без громких заявлений, сама госпожа премьер-министр 7 июня никак не комментировала свой уход с поста главы Тори. Формально Мэй будет исполнять обязанности лидера партии ещё две недели.

Тереза Мэй пока остается на посту премьер-министра Великобритании, однако и это продлится недолго. На её место претендуют 11 представителей Консервативной партии.

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Внутренняя политика Великобритании
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