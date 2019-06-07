Забор вокруг Белого дома в Вашингтоне станет вдвое выше

Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Летом 2019 года вокруг Белого дома США в Вашингтоне начнется строительство нового забора, 7 июня передает агентство Associated Press.

Согласно проекту, высота нового забора составит почти 4 метра (3,96 метра) — против 1,83 метра в настоящий момент. Стоимость забора вокруг комплекса зданий Белого дома — $64 млн. Завершится строительство в 2021 году.

Увеличение забора было одобрено правительством США в 2017 году, после ряда инцидентов с проникновением на территорию Белого дома.

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