Пятница, 7 Июня 2019 года
23:35:18 МСК

Забор вокруг Белого дома в Вашингтоне станет вдвое выше

Политика

Увеличение забора было одобрено правительством США в 2017 году

Вашингтон, 7 июня 2019, 23:26 — REGNUM  Летом 2019 года вокруг Белого дома США в Вашингтоне начнется строительство нового забора, 7 июня передает агентство Associated Press.

Согласно проекту, высота нового забора составит почти 4 метра (3,96 метра) — против 1,83 метра в настоящий момент. Стоимость забора вокруг комплекса зданий Белого дома — $64 млн. Завершится строительство в 2021 году.

Увеличение забора было одобрено правительством США в 2017 году, после ряда инцидентов с проникновением на территорию Белого дома.

Читайте также: Туристов и жителей Вашингтона оттеснят от ограды Белого дома

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракты в общественных учреждениях и на улицах США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить