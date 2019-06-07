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Минобороны сообщает о новых обстрелах в Сирии, устроенных боевиками

Политика

В зоне «Идлиб» продолжаются нарушения режима прекращения огня

Дамаск, 7 июня 2019, 23:05 — REGNUM  Режим прекращения огня продолжает нарушаться незаконными вооруженными формированиями, действующими в зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 7 июня начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По информации ЦПВС, под обстрелы попали населённые пункты в сирийских провинциях Хама и Латакия, а также два района города Алеппо.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко, Джубб-эз-Зарур (дважды), Эль-Арейми, Телль-Метвази, Сафсафа, Мамухия, Кинсибба, Акч-Баэр, Нахшебба и Айн-Эль-Хаммам провинции Латакия; Каркад и Кара-Джурн провинции Хама, районов Эль-Хамдания и Эль-Захра города Алеппо», — сообщил Виктор Купчишин.

Напомним, в северной части провинции Хама продолжаются активные боевые действия. Сирийской армии там противостоят как радикальные джихадистские группировки, так и вооруженные формирования, поддерживаемые Турцией.

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Война в Сирии
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