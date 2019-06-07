В Сирии правительственные войска отбили две атаки террористов

Дамаск, , 22:52 — REGNUM Террористические бандформирования 6 и 7 июня предприняли попытки атаковать позиции сирийских правительственных сил в провинции Хама, но были отбиты с большими потерями для боевиков. Об этом сегодня, 7 июня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, 6 июня в темное время суток отряд боевиков численностью около 500 человек из террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковал позиции сирийских правительственных сил в районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах провинции Хама. Боевики наступали при поддержке шести танков, четырех боевых машин пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами

Сирийские вооруженные силы вступили в оборонительный бой против наступающих террористов и при поддержке Воздушно-космических сил России уничтожили более 120 террористов, подбили пять танков, три БМП и девять пикапов с пулеметами. Также были уничтожены одна установка реактивной системы залпового огня и два минометных расчета, из которых террористы вели огонь по сирийским войскам.

Уже 7 июня террористы также попытались атаковать позиции сирийской армии из Идлибской зоны деэскалации в районе населенных пунктов Корназ и Хамамият провинции Хама. При этом в атаке на Корназ участвовали около 80 боевиков и семь пикапов с пулеметами, а в атаке на Хамамият — около 60 боевиков при двух танках, одной БМП и одном пикапе. Террористы были отбиты по всем направлениям и потеряли в общей сложности 20 человек, один танк и два пикапа.

Купчишин предупредил, что террористы в Идлибской зоне деэскалации проводят перегруппировку сил, чтобы восполнить потери в развернувшихся 6 и 7 июня боях. В районе населенного пункта Морек севернее города Хама отмечена концентрация отрядов бандформирований общей численностью около тысячи боевиков.

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