Пентагон уведомил Турцию о прекращении поставок F-35

Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Пентагон официально уведомил турецкие власти о прекращении поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских комплексов ПВО С-400, 7 июня передает агентство Associated Press.

И.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн направил правительству Турции письмо о запрете поставки самолетов F-35 и прекращении подготовки турецких пилотов с 31 июля.

Турция уже закупила у США четыре истребителя F-35, однако самолеты ещё не были поставлены.

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