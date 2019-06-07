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Пентагон уведомил Турцию о прекращении поставок F-35

Политика

И прекращении подготовки турецких пилотов

Пентагон уведомил Турцию о прекращении поставок F-35
skeeze
Истребитель F-35

Вашингтон, 7 июня 2019, 22:26 — REGNUM  Пентагон официально уведомил турецкие власти о прекращении поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских комплексов ПВО С-400, 7 июня передает агентство Associated Press.

И.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн направил правительству Турции письмо о запрете поставки самолетов F-35 и прекращении подготовки турецких пилотов с 31 июля.

Турция уже закупила у США четыре истребителя F-35, однако самолеты ещё не были поставлены.

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Турция и США
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