Решение распустить Раду было верным — Зеленский

Киев, , 21:52 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Верховной рады было абсолютно правильным и парламент своей работой на последней пленарной неделе это лишний раз доказал. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, размещенном на его странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные выборы в Раду на Украине должны были пройти 27 октября, однако после вступления в должность новый президент Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Зеленский пишет, что он якобы сомневался в правильности своего решения о роспуске Рады, однако депутаты заблокировали все предложенные президентом нововведения и тем самым, по мнению Зеленского, подтвердили правильность его решения о роспуске.

«Я хочу похвалить, от всего сердца сказать нашей Верховной раде большое спасибо. Удивлены? Я объясню. После роспуска парламента у меня были мысли: вдруг я ошибся? Может, я зря их распустил? Может, депутаты готовы работать, принимать решения. Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарную систему, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение… Спасибо, что своей «плодотворной» работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», — написал президент Зеленский.