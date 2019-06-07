«Молдавский рейх». Придут ли к власти национал-социалисты?

Игорь Мунтяну, , 21:36 — REGNUM

Политическая жизнь в Молдавии уже давно славится своими непредсказуемыми поворотами в духе лучших голливудских фильмов. Вот и сейчас в стране в муках появляется на свет новая власть, которая изрядно удивит всех. Ведь переговоры о формировании большинства в новоизбранном молдавском парламенте ведут, на первый взгляд, заклятые враги: проевропейски настроенные молдавские национал-унионисты из блока ACUM (в переводе — «Сейчас») и номинально «пророссийская» Партия социалистов во главе с небезызвестным «президентом, человеком и пароходом» (если судить по его обещаниям в Москве и его мании величия) Игорем Додоном. Впрочем, «пророссийскость» Додона давно стала политическим анекдотом — лучший друг Москвы на словах, Додон не раз подыгрывал врагам России в Молдавии, врал в лицо Владимиру Путину о «неизбежной» победе своей партии на выборах и, в конце концов, воспылал безответной любовью к европейскому курсу Молдавии. Тому самому, который грозился свернуть чуть ли не в первый день своего нахождения в президентском кресле.

Именно эти достойные джентльмены готовы породить первую в Европе, спустя 75 лет после падения Рейхстага, правящую национал-социалистическую силу. Внешними идеологическими различиями новоявленных союзников обольщаться не стоит. По сути, что одни, что другие — птенцы одного режима, лишь недавно вышедшие из-под его крыла и похожие друг на друга как две капли воды. Для удобства они, конечно, помазали себя «проевропейскими» и «пророссийскими» красками — но их сущность от этого явно не поменялась.

Да и интересы молдавских националистов с социалистами полностью совпадают. Они, конечно, лежат вовсе не в плоскости заботы о народе Молдавии. Скорее обе партии готовы слиться в едином экстазе, дабы переделить молдавский экономический пирог в своих интересах и заодно расправиться с политическими противниками.

К тому же, что ACUM, что партия социалистов в своей сути являются натуральными националистами, просто разного пошиба. «Выкормыши» Додона везде трубят про «Молдавию превыше всего», попутно обвиняя внешний мир во всех проблемах страны (никого не напоминает?). Их будущие коллеги говорят о русских оккупантах, загубивших прежде «цветущую Бессарабию», а 9 мая демонстративно возлагают в Кишиневе цветы немецким солдатам и «павшим румынским героям». Да, тем самым, которые в свое время нещадно грабили ту же Молдавию и плечом к плечу с фашистскими карателями огнем и мечом шли по территории СССР.

Брак национал-социалистов благословлен в «европейском ЗАГСе», так что вопрос лишь в том, кто станет фюрером нового молдавского рейха. Обе клики готовы номинировать своих кандидатов. У «двухголовой проевропейской гидры» их сразу два: бывший кандидат в президенты, хитрая и амбициозная экс-чиновница Майя Санду, а также несостоявшийся мэр Кишинева Андрей Нэстасе. От социалистов на роль вождя естественно претендует «главная надежда Кремля», президент-авантюрист с мессианскими замашками Игорь Додон, который вроде еще недавно обещал Москве «одной левой» уложить своих противников на выборах и самолично царствовать в Молдавии.

Теперь основная интрига кроется в том, заимствуют ли молдавские подражатели лучшие практики своих немецких кумиров. Стоит ли ожидать в Кишиневе ремейка «Ночи длинных ножей» или этнических гонений на представителей нетитульной нации? И не придется ли Европе, вскормившей в свое время гитлеровский режим, а ныне столь старательно пестующей странный союз национал-социалистов, вновь собирать «антигитлеровскую коалицию»? Зато точно в выигрыше останется Румыния, которая, как и перед Великой Отечественной войной, довольно потирает руки, готовясь к реваншу и возврату своих «исконных» молдавских земель. Нет сомнений, что новые кишиневские власти, с упоением ностальгирующие о временах Бессарабии и «румынских героев», Бухарест точно не разочаруют.