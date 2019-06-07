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В ДНР ответили на попытки Украины захватить новые территории

Политика

Никак по-другому попытки прорыва на линии фронта назвать нельзя

Москва, 7 июня 2019, 22:02 — REGNUM  Попытки Украины захватить очередной участок линии фронта сродни жертвоприношению, заявил начальник пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это жертвоприношение собственных солдат. Нужно понимать, что в условиях стабильного фронта, когда всё межпозиционное пространство усеяно минами, пытаться силами до взвода прорваться — шансов на это нет», — сказал представитель народной республики.

Безсонов также пояснил, зачем украинской стороной предпринимаются такие бессмысленные и безжалостные по отношению к их солдатам действия. Причины для этого две. Первая — заработать политические баллы и препятствовать всем мирным инициативам с украинской стороны. Вторая причина — информационно заглушить сведения о преступлениях, которые были совершены Вооруженными силами Украины.

«Большая часть военно-политического руководства Украины — это ставленники Порошенко. Порошенко будет делать всё, чтобы дискредитировать Зеленского. И Зеленский ведётся на этот сценарий. Его предвыборные речи были ориентированы на адекватное большинство украинцев. Сейчас его инициативы направлены на неадекватное, но очень активное меньшинство», — сказал Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Безсонов констатировал, что новый президент Украины Владимир Зеленский всё больше напоминает своего предшественника — Петра Порошенко. Представитель ДНР даже предположил, что Порошенко передал свои методички новому украинскому лидеру.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР оценили слова Зеленского: «Порошенко передал ему свои методички»

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