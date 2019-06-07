Пятница, 7 Июня 2019 года
21:19:40 МСК

США ввели санкции против крупнейшей нефтехимической компании Ирана

Политика

Под санкции министерства финансов США попала Persian Gulf Petrochemical Industries Company

США ввели санкции против крупнейшей нефтехимической компании Ирана
Иллюстрация: Businessinsider.com
Иранская нефть

Вашингтон, 7 июня 2019, 20:57 — REGNUM  Правительство США ввело санкции против крупнейшей нефтехимической компании Ирана, 7 июня передает агентство Associated Press.

Под санкции министерства финансов США попала Persian Gulf Petrochemical Industries Company, а также 39 её дочерних предприятий и иностранных контрагентов.

Согласно заявлению, компания и её «дочки» оперируют 40% нефтехимических мощностей Ирана и отвечают за 50% нефтехимического экспорта страны.

Читайте также: Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить