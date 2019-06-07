Украина хочет от «Газпрома» скидку на газ больше, чем 25%

Киев, , 20:53 — REGNUM «Российский «Газпром» обязан предоставить большую скидку на газ компании «Нафтогаз Украины» согласно решению Стокгольмского арбитража». Об этом 7 июня написал на своей странице в Фейсбуке исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, комментируя готовность Алексея Миллера предоставить Украине скидку на газ в 25%.

«Сначала они завышают цену на 100 процентов от справедливой рыночной цены, а потом дают «скидку» в 24 процента. Это на кого рассчитано? Нафтогаз сейчас покупает газ дешевле в Европе, чем Газпром предлагает «со скидкой»… Напомню господину Миллеру, что Газпром с апреля 2018 года не выполняет свои контрактные обязательства по поставке газа в Украину. И поэтому через новый арбитраж в Стокгольме мы заставим Газпром заплатить за это сотни миллионов долларов. Так что даже не нужны ваши причудливые «скидки», просто выполняйте контракт и решения международных судов», — отметил Витренко.

По его словам, «Газпром» уже предлагал «Нафтогазу» подобную скидку на газ.

«Для электората Бойко и Медведчука могу прямо сказать — нам это тоже предлагали, мы отказались, потому что это невыгодно Украине. Мне лично, как главе делегации Нафтогаза на двусторонних переговорах с Газпромом, это предлагал Газпром. Так что ничего уникального в предложениях Бойко и Медведчуку нет, никакой «дешевый газ» из России они не привезут», — добавил Витренко.

Он сообщил, что сегодня Миллер признал, что для «Газпрома» «поставки газа в Украину намного более важны, чем транзит через Украину».

«Россия годами, пока мы это не изменили, получала от Украины за газ в среднем на 5 млрд долларов больше, чем платила нам за транзит. Это 5 процентов ВВП Украины! Деньги шли из Украины в Россию. Россия становилась сильнее, Украина — слабее. Мы это изменили — через Стокгольмский арбитраж, поставками из Европы и тому подобное. Теперь Россия платит за транзит почти на миллиард долларов больше, чем Нафтогаз тратит на весь импортируемый газ. То есть сейчас деньги идут из России в Украину. Это и не устраивает Россию», — пояснил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня на экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания готова предоставить Украине скидку в 25% на поставки газа. Он считает, что заключение прямого контракта на поставку российского газа важнее контракта на транзит голубого топлива.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем сейчас», — сказал Миллер.

Напомним, в 2018 году Стокгольмский арбитраж снизил «Нафтогазу» годовой контрактный объем закупок газа у «Газпрома» до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие «бери или плати» для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. Ценообразование было изменено с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года. Тем не менее в 2018 году «Газпром» отказался напрямую продавать газ «Нафтогазу» и даже вернул предоплату со стороны украинской компании.