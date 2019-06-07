ВОЗ обвиняет военных Судана в атаках на больницы в Хартуме

Женева, Швейцария, , 20:26 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что в ходе разгона лагеря оппозиции и подавления уличных беспорядков военные Судана атаковали, в том числе, больницы в Хартуме, 7 июня передает агентство Associated Press.

«Эти действия представляют собой абсолютно недопустимое нарушение международного права и прав человека», — говорится в заявлении ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня военные разогнали лагерь протестующих в Хартуме. По информации оппозиции, в ходе разгона и последующих столкновений погибли 113 человек, более 500 получили ранения.

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