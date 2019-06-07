«Тут вам не Судан» — президент Либерии прокомментировал массовые протесты

Монровия, , 19:55 — REGNUM Президент Либерии Джордж Веа заявил, что граждане страны имеют «конституционное право» устраивать массовые акции протеста, 7 июня передает агентство Associated Press.

«Это не Судан, где один человек правил 30 лет, и теперь военные контролируют ситуацию», — заявил Веа.

Веа уточнил, что власти Либерии «сохраняют приверженность демократическим принципам» и не будут применять силу в отношении демонстрантов.

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