Кадровая политика президента РФ доказала свою успешность – политолог

Москва, , 19:47 — REGNUM Экономические успехи ряда российских регионов связаны с грамотной кадровой политикой, которую проводит президент РФ, уверен политолог Сергей Старовойтов. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM 7 июня, комментируя новость о том, что президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом международном форуме, отметил регионы, которые стали победителями Национального рейтинга инвестиционного климата.

«Здесь надо обратить внимание на обратную взаимосвязь. Здесь нет взаимосвязи — новый глава региона и как следствие успехи региона. Здесь обратная связь. Не сам момент смены производит такой эффект, а то, что проводится грамотная кадровая политика и подбираются те претенденты на должность руководителей, которые справляются со своими задачами на предыдущих постах, — сказал Старовойтов. — То есть успехи связаны с грамотным подбором руководителей, а второй момент — те, кто стал новыми главами регионов, очень чётко мотивированы, и они понимают, что им надо добиться результатов — ощутимых и в короткий срок».

Иными словами, как подчеркнул эксперт, кадровая политика, связанная с назначениями условных технократов, губернаторов новой волны признана президентом успешной.

«Сама система оценки, связанная с попаданием региона в различные топы и динамикой в этих рейтингах, тоже является критерием оценки главы регионы. И это недвусмысленный сигнал остальным главам — если хотите быть на хорошем счету, то растите по известным шкалам успеха», — подытожил Старовойтов.

Напомним, как сообщалось ранее, Владимир Путин, выступая на площадке Форума, призвал глав регионов более активно привлекать частные средства в национальные проекты.

«Что касается динамики улучшения инвестиционного климата, то лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым и Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области. Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности Российского фонда прямых инвестиций», — сказал президент.