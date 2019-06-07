Премьер-министр Эфиопии встретился с военными и оппозицией Судана

Хартум, , 19:35 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, прибывший в Судан в качестве медиатора от Африканского союза, встретился с представителями оппозиции и военного совета в Хартуме, 7 июня передает агентство Reuters.

Представители Ахмеда и стороны противостояния в Судане пока не комментировали итоги переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 6 июня, совет безопасности Африканского союза в Аддис-Абебе приостановил членство Судана в организации.

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