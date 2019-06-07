Путин: Зеленский — хороший актёр

Санкт-Петербург, , 19:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь он познакомится с президентом Украины Владимиром Зеленским, и вообще, тот является хорошим актёром. Об этом российский лидер заявил сегодня, выступая на Петербургском Международном экономическом форуме.

Путин считает, что Зеленский является очень хорошим актёром.

«Но одно дело играть, а другое быть кем-то», — добавил президент России.

Путин отметил, что до настоящего момента Зеленский ещё никак себя не проявил в качестве президента, но сделал уже довольно много противоречивых заявлений.

«В ходе предвыборной кампании — одно, после выборов — другое. Поживем — увидим, посмотрим», — сказал российский лидер.

Он также заключил, что сейчас Зеленский ещё не испортил все окончательно своими высказываниями.