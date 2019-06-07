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По лезвию бритвы. Пушков об инциденте с военными кораблями США и РФ

Политика

Опасное сближение военных кораблей США и РФ в Восточно-Китайском море произошло на фоне антироссийской истерии

Москва, 7 июня 2019, 18:37 — REGNUM  Опасное сближение военных кораблей США и России, произошедшее в Восточно-Китайском море, может привести к резкому обострению отношений Москвы и Вашингтона, сообщил 7 июня член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Особенно в атмосфере постоянной истерии вокруг России в политических кругах США. Хождение по лезвию бритвы», — прокомментировал инцидент Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Восточно-Китайском море ракетный крейсер ВМС США Chancellorsvill пересёк курс российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов», пройдя всего в 50 метрах от российского корабля.

Для того, чтобы избежать столкновения, БПК «Адмирал Виноградов» был вынужден экстренно менять курс.

В США уже заявили, что российский корабль совершал опасные маневры в непосредственной близости от американского крейсера для обеспечения посадки палубного вертолета.

Читайте ранее в этом сюжете: В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем

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Военно-морской флот
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