По лезвию бритвы. Пушков об инциденте с военными кораблями США и РФ

Москва, , 18:37 — REGNUM Опасное сближение военных кораблей США и России, произошедшее в Восточно-Китайском море, может привести к резкому обострению отношений Москвы и Вашингтона, сообщил 7 июня член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Особенно в атмосфере постоянной истерии вокруг России в политических кругах США. Хождение по лезвию бритвы», — прокомментировал инцидент Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Восточно-Китайском море ракетный крейсер ВМС США Chancellorsvill пересёк курс российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов», пройдя всего в 50 метрах от российского корабля.

Для того, чтобы избежать столкновения, БПК «Адмирал Виноградов» был вынужден экстренно менять курс.

В США уже заявили, что российский корабль совершал опасные маневры в непосредственной близости от американского крейсера для обеспечения посадки палубного вертолета.

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