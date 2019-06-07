Пятница, 7 Июня 2019 года
18:46:40 МСК

США пока не отменят «антимигрантские» пошлины против Мексики — Белый дом

Политика

5%-ные пошлины на все мексиканские товары могут быть введены 10 июня

Вашингтон, 7 июня 2019, 18:35 — REGNUM  Правительство США пока не намерено отменять «антимигрантские» пошлины на товары из Мексики, 7 июня передает агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, переговоры с представителями Мексики в Вашингтоне продвигаются хорошо, однако США «всё еще готовы ввести тарифы в понедельник».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 5%-ные пошлины на все мексиканские товары вступят в силу 10 июня.

Читайте также: «Идет диалог, сделка возможна» — президент Мексики о переговорах с США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Американо-мексиканские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить