Берлускони после долгого разговора с Сальвини надеется вернуться во власть

Рим, , 18:26 — REGNUM В минувшие выходные, 1−2 июня, лидеры правоцентристских партий Италии Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони провели двустороннюю встречу, которая продолжалась более двух часов, передает Il Giornale в пятницу, 7 июня.

Судя по тому, какие вопросы обсуждались, и по сделанным Берлускони после этой встречи заявлениям, он сохраняет надежду на возвращение во власть, полагают обозреватели издания.

Выборы в Европарламент в Италии 26 мая выиграла «Лига» Сальвини, набравшая 34% голосов. При этом Сальвини согласился не инициировать досрочные национальные выборы, если программа работы нынешнего правительства, в котором его партии принадлежит лишь треть постов, будет приближена к программе «Лиги».

Однако не исключен и другой сценарий — в случае прекращения существования коалиции партии Сальвини и «Движения 5 звезд» Италию ждут досрочные выборы, победу на которых, по данным социологов, одержат правоцентристские партии (Сальвини, Берлускони и «Братья Италии»), новым премьер-министром станет лидер «Лиги». При некоторых условиях правоцентристы смогут сформировать новую коалицию и без Берлускони.