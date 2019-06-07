Экс-глава Пскова Цецерский оставил руководящий пост в «Единой России»

Псков, , 18:23 — REGNUM Бывший глава Пскова Иван Цецерский написал заявление о сложении полномочий секретаря Псковского городского отделения «Единой России» и регионального координатора партийного проекта «Городская среда». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 июня, в пресс-службе регионального отделения партии.

«Решение Цецерского связано с тем, что его дальнейшая деятельность в должности председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления требует переезда в Москву. Ранее по той же причине он покинул пост главы города Пскова», — пояснили в партии.

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Исполняющего обязанности секретаря Псковского городского отделения партии намерены назначить в ближайшее время на заседании президиума регионального политсовета.

Новый лидер единороссов Пскова, как и кандидат от партии на пост главы города будут определены на городской партийной конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Цецерский подал в досрочную отставку в мае 2019 года после десяти лет управления муниципалитетом. Иван Цецерский останется депутатом Псковской городской думы — в 2017 году он был избран депутатом в пятый раз, по одномандатному округу № 5. После отставки Цецерского полномочия главы города исполняет Елена Полонская, которая ранее занимала должность заместителя главы Пскова. В «Единой России» Полонская занимает пост заместителя секретаря регионального отделения и курирует реализацию партийных проектов.

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