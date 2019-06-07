«Идет диалог, сделка возможна» — президент Мексики о переговорах с США

Мехико, , 18:22 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор все еще «настроен оптимистично» по вопросу отмены «антимигрантских» пошлин США, 7 июня передает агентство Reuters.

«Хороший знак, что переговоры не прервались. Идет диалог, сделка возможна. Я настроен оптимистично», — заявил Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в Мехико.

Срок введения «антимигрантских» 5%-ных пошлин Белого дома США на все товары из Мексики наступает 10 июня. Представители Мексики и США несколько дней ведут переговоры в Вашингтоне.

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