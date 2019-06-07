Путин рассказал, кем считает Зеленского

Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский не показал ещё ничего, кроме противоречивых заявлений, сообщил 7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума российский президент Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о перспективах контактов с новым президентом Украины Зеленским, Владимир Путин подчеркнул, что этот вопрос надо решать без спешки, дождавшись уточнения взглядов и позиций нового украинского президента.

«Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании — одно, после выборов — другое. Поживем — увидим, посмотрим», — сказал Путин.

Кроме того, президент России отметил, что высказывания, сделанные на сегодняшний день Зеленским, пока ещё испортили возможных перспектив диалога и дипломатических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России сообщил о возможностях объединения России и Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава «Нафтогаза»: Без ЕС никаких газовых переговоров с Россией не будет