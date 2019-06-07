ЦИК Украины уже регистрирует наблюдателей на досрочные парламентские выборы

Киев, , 18:11 — REGNUM ЦИК Украины уже регистрирует наблюдателей на внеочередные парламентские выборы, которые должны состояться 21 июля.

Соответствующую информацию 7 июня обнародовала пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что сегодня комиссия зарегистрировала официального наблюдателя от Международной неправительственной организации «Координационный ресурсный центр».

ЦИК Украины отмечает, что по состоянию на 7 июня зарегистрировано 11 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины предоставила разрешение 163 общественных организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных парламентских выборов 21 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно указу президента Зеленского, внеочередные парламентские выборы должны состояться на Украине 21 июля. Однако Конституционный суд Украины начал рассматривать иск о правомерности этого документа, вердикт может быть объявлен еще в июне. Если КСУ отменит внеочередные выборы Рады, осенью состоятся плановые выборы.