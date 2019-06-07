Политскандал в Прикамье: депутаты не готовы к перезагрузке?

село Большая Соснова, Пермский край, , 18:45 — REGNUM В Пермском крае сегодня, 7 июня, конфликт между депутатским корпусом и главой Большесосновского района Вячеславом Бурковым завершился отставкой последнего. На внеочередном заседании земсобрания депутаты большинством голосов уволили руководителя муниципального образования. Бурков получит компенсацию в размере трёхмесячного оклада. И. о. главы района назначен депутат Владимир Тресков, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политконсультант Дмитрий Логинов, в истории Пермского края это второй серьёзный прецедент, когда глава района оказывается в таком критическом положении:

«Бурков со своей стороны пытается, вроде как, разобраться с бардаком, оставшимся от предыдущего главы, но и район не показывает прорывные показатели в социально-экономическом развитии. За два года главенства в районе Вячеслав Бурков не смог договориться ни с местными элитами, ни получить одобрения от населения. Наоборот, оброс слухами, сплетнями и определённым негативом. А в следующем (2020) году район движется к созданию муниципального округа, и в территории нужна стабильность. Также непонятно, получило ли Земское собрание одобрение главы региона на отставку главы или нарушило законодательство. К сожалению, непонятна реакция администрации губернатора, которая довела ситуацию до подобного негативного развития, публично не озвучив свою позицию».

Политконсультант Людмила Ознобишина считает, что Вячеслав Бурков попытался сделать перезагрузку и избавиться от коррупционного наследия «в виде строек, которые получали определенные подрядчики», в результате нажил врагов. Он стал третьим главой, кого земсобрание отправляет в отставку. Причем сегодня депутатский корпус нарушил процедуру отстранения главы. Поэтому не исключено такое развитие событий, когда уволенный глава пойдет в суд добиваться восстановления.

«Депутаты сами себе подложили мину замедленного действия. Сейчас начнутся протесты прокуратуры, судебные разбирательства, потом в результате Вячеслава Буркова вернут. Не нашли они (земсобрание и Бурков) компромисса. Но явной причиной явилось то, что глава все дорожные работы объединил в один лот. Они были разбиты на несколько мелких лотов, а он принял решение их объединить, чтобы не какие-то мелкие подрядчики пришли, а подрядчика привлечь такого, у которого и техника, и опыт, и гарантийные обязательства, то есть другого уровня по качеству дорожного обслуживания. Была попытка на другой уровень выйти расходования бюджетных средств… Пострадали интересы конкретно при распределении лотов господина Трескова, который сейчас стал и.о. главы района и был депутатом земсобрания. Тем самым депутаты выразили несогласие. Они не готовы, значит, меняться, не готовы принимать изменения, в том числе которые проводит региональная власть. Вот отыгрались, нарушив все процедуры», — сказала Ознобишина.

По данным издания «Коммерсантъ», Вячеслав Бурков намерен обратиться в суд и оспорить решение об отставке.

Добавим, Вячеслав Бурков был назначен главой Большесосновского района в ноябре 2017 года. До этого он являлся депутатом Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края.