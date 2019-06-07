При нынешнем главе «Нафтогаза» переговоры с Россией невозможны — эксперт

Киев, , 17:38 — REGNUM Украина не сможет подписать газовый контракт и перезагрузить отношения с Россией пока главой компании «Нафтогаз Украины» остается Андрей Коболев. Об этом 7 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Виктор Порошкин.

«Такие встречи очень важны. Нужно понимать, что при Коболеве вряд ли что-то удастся перезагрузить эти отношения или продолжить этот контракт… Мы же получаем российский газ от европейских поставщиков… Собственной добычи газа недостаточно, чтобы наполнить трубу даже техническим газом. Потребители внутри страны не смогут получать газ, если не будет транзита. К сожалению, монополист имеет преимущество», — сказал Прошкин.

По его словам, на Украине настанет техногенная катастрофа, если «Газпром» перестанет прокачивать газ по украинской газотранспортной системе.

«Сейчас прошел сериал «Чернобыль» о страшной техногенной катастрофе. Но если у нас не будет работать газовая труба, это может привести к техногенным катастрофам, конечно не в таком масштабе. У нас будут массово отключен газовые приборы, люди просто замерзнут. Страна не может остаться без газа пока не найдет других альтернативных источников», — рассказал Прошкин.

Он выразил надежду на то, что Киеву удастся закупать российский газ на 25% дешевле, чем у европейских поставщиков.

«Идет поиск возможностей подписания Украиной газовых контрактов. Идут переговоры. Возможно, будут найден шаги, чтобы уже сегодня можно было снизить цены на газ на 25%… Поставки газа по этой трубе являются предохранительной мерой для ведения военных действий… Любое экономическое сотрудничество снижает градус напряжения между странами. Россия — это опасный наш сосед, мы это понимаем, но нужно искать точки соприкосновения, где мы можем сотрудничать для мира», — считает Прошкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня внефракционный депутат Верховной рады, глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук посетили экономический форум в Санкт-Петербурге. В России политики провели встречу с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером, на которой обсудили возможности поставки российского газа на Украину.

При этом Медведчук уточил, что президент Украины Владимир Зеленский «еще не созрел» для принятия решения о переговорах с Россией по газовому вопросу.

В свою очередь Миллер подтвердил готовность предоставить Украине скидку в 25% на поставки газа.

По словам Бойко, цена такого газа будет на четверть дешевле чем та, по которой сейчас он покупается Украиной в ЕС по реверсу.