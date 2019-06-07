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Второй день ПМЭФ: делу время, потехе час — фоторепортаж

Политика

«Картинки с выставки»

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Второй день ПМЭФ: делу время, потехе час — фоторепортаж
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пробка на въезде в «Экспофорум»

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 17:18 — REGNUM  Второй день Петербургского международного экономического форума начался с больших пробок на въезде в «Экспофорум». Это неудивительно: именно во второй день традиционно проводится пленарное заседание, на котором выступает президент России и приехавшие на ПМЭФ лидеры других государств.

В ходе сегодняшнего дня на форуме подписывались многомиллиардные договоры о сотрудничестве, запускались новые предприятия, устанавливались неформальные деловые и политические связи.

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Символическое открытие завода в Кингисепе (Ленобласть)
Дарья Драй © ИА REGNUM
Символическое открытие завода в Кингисепе (Ленобласть)
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Работа ПМЭФ 2019
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа ПМЭФ 2019

Однако у гостей форума находилось время погулять по павильонам «Экспофорума», пообщаться в переговорных комнатах и в кафе, перекусить, поиграть в шахматы, прицениться к автомобилям бизнес-класса.

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Шахматный турнир с участием Александра Жукова, Аркадия Дворковича и Олега Тинькова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шахматный турнир с участием Александра Жукова, Аркадия Дворковича и Олега Тинькова
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Кофе-брейк на ПМЭФ
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кофе-брейк на ПМЭФ
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Константин Эрнст
Дарья Драй © ИА REGNUM
Константин Эрнст

Но всё же главным событием этого дня стало участие Владимира Путина, выступившего с речью и ставшего участником острой дискуссии.

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Трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ
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Трансляция пленарного заседания ПМЭФ 2019
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ 2019
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Владимир Евтушенков, Валерий Гергиев и Олег Тиньков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Владимир Евтушенков, Валерий Гергиев и Олег Тиньков

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Читайте ранее в этом сюжете: На въезде в «Экспофорум», где проходит ПМЭФ, возникла пробка

regnum author Дарья Драй
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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