Второй день ПМЭФ: делу время, потехе час — фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Второй день Петербургского международного экономического форума начался с больших пробок на въезде в «Экспофорум». Это неудивительно: именно во второй день традиционно проводится пленарное заседание, на котором выступает президент России и приехавшие на ПМЭФ лидеры других государств.

В ходе сегодняшнего дня на форуме подписывались многомиллиардные договоры о сотрудничестве, запускались новые предприятия, устанавливались неформальные деловые и политические связи.

Однако у гостей форума находилось время погулять по павильонам «Экспофорума», пообщаться в переговорных комнатах и в кафе, перекусить, поиграть в шахматы, прицениться к автомобилям бизнес-класса.

Но всё же главным событием этого дня стало участие Владимира Путина, выступившего с речью и ставшего участником острой дискуссии.

Читайте также: Первый день ПМЭФ: люди, андроиды, «Аурус» — фоторепортаж

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: На въезде в «Экспофорум», где проходит ПМЭФ, возникла пробка