Новым еврокомиссаром от Италии может стать заместитель Сальвини

Рим, , 17:06 — REGNUM После своей победы на выборах в Европарламент в Италии «Лига» предложит на пост еврокомиссара Джанкарло Джорджетти, одного из заместителей руководителя партии и главу аппарата правительства страны, передает в пятницу, 7 июня, Il Fatto Quotidiano.

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини ранее заявлял, что Италия должна получить в новом составе Еврокомиссии один из экономических постов, а не пост «комиссара по путешествиям» (так он описал работу представителя ЕС по внешним связям Федерики Могерини).

Также Сальвини отмечал, что пост еврокомиссара должен занимать политик, а не технический исполнитель, потому что действия Еврокомссии несомненно обусловлены политическими мотивами.