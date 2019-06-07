Пятница, 7 Июня 2019 года
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Новым еврокомиссаром от Италии может стать заместитель Сальвини

Политика

Сальвини ранее заявлял, что на этом посту должен работать политик, а не технический исполнитель

Рим, 7 июня 2019, 17:06 — REGNUM  После своей победы на выборах в Европарламент в Италии «Лига» предложит на пост еврокомиссара Джанкарло Джорджетти, одного из заместителей руководителя партии и главу аппарата правительства страны, передает в пятницу, 7 июня, Il Fatto Quotidiano.

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини ранее заявлял, что Италия должна получить в новом составе Еврокомиссии один из экономических постов, а не пост «комиссара по путешествиям» (так он описал работу представителя ЕС по внешним связям Федерики Могерини).

Также Сальвини отмечал, что пост еврокомиссара должен занимать политик, а не технический исполнитель, потому что действия Еврокомссии несомненно обусловлены политическими мотивами.

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Политическая жизнь Италии
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