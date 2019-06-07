Отношения с ЕС, транспорт и МИД: «Лига» может получить новые посты в Италии

Рим, , 16:55 — REGNUM После победы «Лиги» на выборах в Европарламент в Италии может измениться и состав правительства страны, передает информагентство Askanews в пятницу, 7 июня.

Формально выборы в Европарламент не имеют отношения к работе нынешней коалиции, и главы обеих правящих партий заявляют, что никаких перестановок из-за выборов не предполагается, но такие переговоры ведутся, утверждает издание.

На выборах в Европарламент «Лига» в Италии получила 34% голосов, ее коллеги по коалиции из «Движения 5 звезд» — 17%. При этом в правительстве страны партии Маттео Сальвини принадлежит лишь треть постов. Лидер «Лиги» дал понять, что готов отказаться от инициирования досрочных выборов (в результате которых он почти гарантированно получил бы пост премьер-министра), если программа работы правительства будет максимально приближена к программе его партии.

Однако помимо этого, как предполагают СМИ, Сальвини рассчитывает и на некоторые посты, в частности — министра инфраструктуры и транспорта, министра по связям с ЕС и главы МИД. Сейчас первый из этих постов занимает представитель «Движения 5 звезд», два других — нейтральные фигуры.