Путин сравнил Россию с «обезьяной», наблюдающей за «схваткой тигров»

Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин образно определил место России в схватке за мировое экономическое первенство на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM. Вопрос прозвучал в контексте обсуждения торговых войн между Китаем и США.

«У китайцев есть хорошая пословица: когда два тигра дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», — сказал Путин.

Но «всё меняется», продолжил он, в том числе и эта «картинка». Путин заметил, что сегодня Россия продолжает придерживаться принципов, которые декларировались совсем недавно, в том числе США: идеи свободной торговли, демократии на международной экономической арене.

«А сегодня мы же видим, что происходит: они внедряют другую практику. Когда появились сильные конкуренты — а они все набирают силу, — им (США) уже кажется, что такие инструменты неприемлемы, и в ход идут ограничения различные, тарифные войны. Это наносит большой ущерб», — сказал президент России.

Он указал, что, если к 2022 году подобные ограничения будут нарастать, это приведет к спаду мирового ВВП на 2%, а объемы мировой торговли рухнут на 17%.

«Мы, конечно, против такого сценария развития событий», — подчеркнул Владимир Путин.

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