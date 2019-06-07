«Батькивщина» обвинила правительство Гройсмана в банкротстве «Нафтогаза»

Киев, , 16:37 — REGNUM

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» находится в дефолтном или преддефолтном состоянии. Об этом 7 июня заявил в Верховной раде во время «Часа вопросов правительству» депутат от фракции «Батькивщина» Алексей Рябчин.

«Из прессы и от людей, которые работают в «Нафтогазе», мы узнали о ситуации, которая называется модным словом — преддефолтная или дефолтная. У «Нафтогаза» нет денег рассчитаться с кредитором — это государство», — сказал Рябчин.

По его словам, в этой «позорной ситуации обычные люди стали заложниками». Депутат проинформировал, что правительство и руководство «Нафтогаза» не могут не только нарастить добычу украинского газа, но даже закупить газ для закачки в подземные газовые хранилища.

«У «Нафтогаза» нет денег, чтобы закачивать газ в хранилища. У «Нафтогаза» долги, не растет добыча газа. Вопрос решится или, когда уйдет правительство, или, когда уйдет руководство «Нафтогаза», — добавил Рябчин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» (входит в состав компании «Нафтогаз Украины») заявил о преддефолтном состоянии на рынке природного газа из-за отрицательного баланса, возникшего в результате несанкционированного отбора ресурса из системы.

Как сообщает пресс-служба компании, в марте-апреле 2019 года объем отрицательного баланса, сформированного в результате несанкционированного отбора операторами газораспределительных сетей (ГРС) газа для собственных производственно-технологических расходов (ВТР) в денежном выражении составил 2,5 млрд грн (93,3 млн долл.). Задолженность перед УТГ за балансировку за предыдущие периоды (до запуска системы суточной балансировки) составляла 38,6 млрд грн (1,440 млрд долл.).

«Как следствие, на рынке возникла переддефолтная ситуация — оператор ГТС не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки», — говорится в сообщении.

В компании связывают нынешние проблемы, в частности, с установлением Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЕКП), в конце 2018 года вдвое сниженных тарифов для точек входа и выхода ГТС страны. В компании напомнили, что, по ее расчетам, из-за экономически необоснованных тарифов дефицит средств УТГ по итогам 2019 года составит 22 млрд грн (821 млн долл.).