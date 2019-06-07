Арест замглавы Якутска нанёс удар по образу «народного мэра»: мнение

Якутск, , 16:25 — REGNUM Задержание заместителя мэра Якутска Василия Гоголева — это существенный минус для репутации главы города Сарданы Авксеньтьевой. Такое мнение высказал политолог Виталий Обедин, пояснив, что оправиться от такого мощнейшего удара по образу народного мэра будет нелегко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«До сих пор визиты силовиков в мэрию как на работу играли где-то даже в плюс — «не дают работать», «происки», «копают по старую команду», — напомнил эксперт, пояснив, что теперь аналогичное посещение сотрудников правоохранительных органов — это уже проблема, особенно с учётом получения взятки большого размера (114 млн рублей).

«Что «уронили» именно зама по развитию территорий — не удивительно, — добавил Виталий Обедин. — У города по сути один ценный ресурс — земля, на которой можно строиться, торговать, которую можно продавать. Собственно, все большие деньги там. Поэтому данная должность наиболее коррупциогенная, и ставить на нее можно только человека, в которого искренне веришь — не проворуется (с поправкой на мышление чиновников: «не проворуется, а если проворуется не сдаст»)».

Для объяснения того, почему назначенный Сарданой Авксентьевой вице-мэр не смотря на перечисленные выше моменты оказался под подозрением в получении взятки, политолог предлагает три возможных варианта:

«Первый — безраздельная наглость. Как мы помним недавно взяли с поличным земельщика из ГлавАПУ. После чего глава города поручает своему заму по развитию территорий начать масштабную служебную проверку в подведомственных тебе подразделениях. А через пару недель берут на взятке уже зама. Нужно быть безраздельно самоуверенным парнем, чтобы в таких обстоятельствах продолжать обтяпывать свои делишки, даже не взяв паузу (если рыльце в пуху), чтобы шум улёгся».

Вторая версия эксперта — «безграничная тупость, помноженная на такую же алчность». Виталий Обедин считает странным отсутствие у задержанного чиновника понимания, что он работает в команде, которая в «находится в состоянии войны с главным правящим домом Якутии» и потому в мэрию «силовики чаще ходят с проверками и обысками, чем к себе в офис». Эксперт недоумевает, неужели вице—мэр не учёл, что команда Сарданы Авксентьевой — «под прицелом, под лупой, что есть люди — заряженные, которые только и ждут, когда вы оступитесь, и единственная ваша опора — это поддержка населения и широкая личная известность главы города».

«И ты при таких раскладах пытаешься урвать жирный кусок?!», — удивлён эксперт.

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Третьим возможным объяснением произошедшего Виталий Обедин называет то, что чиновника просто подставили.

«Такое случается сплошь и рядом, помните, как было дело с Борисом Поповым (экс-глава Нерюнгринского района Якутии — прим. ИА REGNUM )? Пришли, бросили конверт — о, да это ж взятка! Я пока не знаю подробностей и обстоятельств при которых возникла сумма в 114 млн. рублей, но данные уже сейчас несколько противоречивы. То фигурируют деньги, то имущество. Меченных купюр нет, взяткодатель пока тоже неизвестен. Могут и двухходовку разыграть — атаковать зама, чтобы через него получить показания на мэра. Для уничтожения репутации будет достаточно голословных заявлений. Уголовное дело может и не заведут, но главную подпорку — народную поддержку и популярность в центральных медиа — уничтожат», — считает политолог. По его прогнозу, через пару дней уже можно будет склоняться к одной из этих версий.

«Пока такие мысли. Жутко неприятно, конечно. Но я продолжу верить в «народного мэра»! — подытожил Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении заместителя главы по развитию территории Якутска Василия Гоголева возбуждено уголовное дело, его подозревают в получении 114 млн рублей взятки. По данным следствия, взяткой стали квартиры, полученные заместителем главы города за выдачу строительной компании разрешения увеличить этажность дома на три этажа до 16-ти.

«Денежные средства получены заместителем главы через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, занимающегося строительством в городе Якутске, владельцем и учредителем которого являлся сам подозреваемый до 2018 года — до назначения на данную муниципальную должность», — поясняет следственный комитет республики.

Напомним, что 28 мая сотрудники правоохранительных органов произвели выемку документов в помещении МБУ «Главное архитектурно-планировочное учреждение» Якутска. Причиной обысков мэр города Сардана Авксентьева назвала своё обращение в правоохранительные органы с целью навести порядок в земельной сфере Якутска.